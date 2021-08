Mercato OM : Sampaoli veut encore 4 recrues avant demain minuit ?

Après avoir enregistré de nombreuses recrues depuis le début du mercato estival, Jorge Sampaoli espère pouvoir compter sur d’autres renforts d’ici le 31 août. De son côté, Pablo Longoria tente le tout pour le tout pour satisfaire son technicien.

La fin du mercato approche à grands pas. Ces dernières 48 heures risquent d’être mouvementées du côté de Marseille. Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré de nombreux renforts. Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau López, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado… Tous sont venus renforcer l’effectif olympien cette saison.

Pourtant, Jorge Sampaoli réclame encore d’autres renforts d’ici le 31 août. En effet, le technicien argentin ainsi que Pablo Longoria souhaitent doubler tous les postes afin d’avoir un effectif compétitif et capable de réaliser une grande saison les deux tableaux (Ligue 1 et Ligue Europa)

4 recrues attendues par Sampaoli ?

Jorge Sampaoli l’a fait savoir lui même. Il attendrait encore 4 à 5 joueurs pour compléter l’effectif phocéen. Parmi ces joueurs demandés, le technicien argentin réclamerait un attaquant pour pallier le départ de Dario Benedetto et épauler Arkadiusz Milik cette saison. Une tâche pas si évidente que ça pour le président Pablo Longoria qui se démène depuis le début du mercato afin de satisfaire l’Argentin. Récemment, les pistes menant à Ike Ugbo, Alexander Sorloth, Willian José, Andy Delort et Giovanni Simeone ont toutes échoué. Si la priorité reste de rechercher un attaquant, le président olympien est également à la recherche d’une doublure de Pol Lirola et de Cengiz Ünder.

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

Par ailleurs, Pablo Longoria est également dans le besoin de vendre pour poursuivre le mercato. Parmi les joueurs les plus susceptibles de partir d’ici demain, on retrouve Duje Caleta-Car. En effet, le défenseur central croate a la cote outre-Manche. La semaine dernière, le journaliste de RMC, Florent Germain a même annoncé qu’une offre de 15 millions d’euros en provenance de Wolverhampton était arrivée sur le bureau des dirigeants phocéens.

Un départ qui permettrait à l’OM d’officialiser l’arrivée de l’un des 4 renforts tant espéré par Jorge Sampaoli. En effet, Amine Harit serait sur le point d’être prêté à l’OM cette saison. Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale et signé son contrat. Il ne manque plus que l’aval des dirigeants pour l’annoncer officiellement. Le mercato sera imprévisible jusqu’à demain. Affaire à suivre…