Mercato OM : Sampaoli pas convaincu par Amavi ?

Alors qu’il était en fin de contrat à l’issue de la saison, Jordan Amavi avait finalement paraphé un nouveau bail avec l’OM jusqu’en 2025. Toutefois, Jorge Sampaoli ne semblerait pas extrêmement convaincu par le latéral gauche olympien.

Retournement de situation pour Jordan Amavi ? Alors qu’il a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille en mai dernier pour 4 saisons supplémentaires jusqu’en 2025, Jordan Amavi semble avoir perdu sa place depuis l’arrivée de Luan Peres. Arrivé cet été en provenance de Santos pour 4 millions d’euros, le défenseur central brésilien, également capable d’évoluer en tant que latéral gauche semble être préféré par Jorge Sampaoli dans son système. En effet, Luan Peres a disputé les deux dernières rencontres face à Villarreal et Montpellier dans leur totalité au détriment de Jordan Amavi.

Sampaoli pas fan d’Amavi ?

À en croire les informations révélées par L’Équipe, il semblerait que Jorge Sampaoli ne soit pas extrêmement fan de Jordan Amavi. Toutefois, cette position pourrait devenir compliquée puisque le latéral gauche possède un salaire de 300.000 euros bruts par mois. Face à la concurrence avec Luan Peres, qui apporte totale satisfaction depuis ses débuts, la saison risque d’être longue pour Jordan Amavi. Reste à savoir comment évoluera la saison.

SAMPAOLI NOUS A DIT : ‘MAIS VOUS MÉRITEZ DE MOURIR’ ! — AMAVI

À l’entraînement, la patte de Jorge Sampaoli commence à se mettre en place jour après jour. Les Marseillais s’entraînent toute la journée et tous les jours de la semaine. Jorge Sampaoli insiste grandement pour que ses joueurs assimilent sa philosophie de jeu. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Jordan Amavi s’était d’ailleurs exprimé sur les méthodes de Jorge Sampaoli.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)