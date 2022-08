OM : Nuno Tavares déjà impressionné par les supporters au vélodrome !

Prêté sans option d’achat par Arsenal cette saison, Nuno Tavares a parfaitement réussi ses début en Ligue 1 ce dimanche au stade vélodrome face à Reims. Il est déjà tombé sous le charme de l’enceinte du boulevard Michelet.

Buteur pour son premier match de Ligue 1 ce dimanche soir face à Reims, Nuno Tavares a réalisé une très bonne prestation. Au terme de la rencontre le joueur prêté par Arsenal a livré ses premières impressions sur l’ambiance au stade vélodrome.

« Mon but ? C’était incroyable ! L’ambiance au stade était super, un peu similaire à l’Emirates Stadium (l’enceinte d’Arsenal), mais ici les supporters ne s’arrêtent jamais de chanter. Des débuts rêvés ? Je crois, oui. J’ai marqué, on gagne, c’est la meilleure façon de commencer le championnat. L’entraîneur était content dans le vestiaire, mais on a de nombreuses choses à améliorer pour la semaine prochaine. » Nuno Tavares – Source : Zone Mixte (07/08/2022)

Tudor : « Les sifflets au début sur mon nom ? Honnêtement, je ne les ai pas entendus, j’étais à l’intérieur. Ce que je peux dire, c’est que les supporters sont essentiels et qu’ils ont toujours raison. » #OMSDR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2022