Mercato OM: Sanson pisté en Angleterre et par un top coach européen ?

Buteur contre Nantes samedi après-midi (1-3), Morgan Sanson serait ciblé par des clubs anglais et un top coach européen…

Morgan Sanson réalise une très bonne saison. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain est resté à l’Olympique de Marseille cet hiver. Mais selon l‘Express Sport, le milieu de terrain serait une priorité de Carlo Ancelotti et de Everton pour le mercato estival 2020. West Ham, Manchester United, Tottenham Hotspur, Southampton seraient aussi sur le coup pour s’attacher les services du marseillais. Alors que les dirigeants olympiens devront vendre au prochain mercato afin de respecter les règles du Fair Play financier, le milieu de terrain souhaite jouer la Ligue des Champions avec le club olympien comme il l’a dit en conférence de presse…

ON A TOUS ENVIE DE REPARTIR AVEC LE CACH L’ANNéE PROCHAINE — SANSON

« J’ai vécu ce mercato très sereinement. Je lisais ce qui se disait sur moi en rigolant parce que je voyais qu’il y avait pas mal de bêtises… Certes, j’ai eu des offres mais en aucun cas je n’ai pensé à quitter l’OM. Même pas une seconde. On est dans une bonne phase avec un collectif qui fonctionne bien. Moi-même ça allait donc il n’y avait aucune raison de quitter l’OM a ce moment. Je suis concentré exclusivement sur cette saison, et tout ce qu’on peut dire, penser pour après juin, ce n’est pas du tout le moment d’en parler. C’est sûr que retrouver l’Olympique de Marseille en Champion’s league, on a tous envie de repartir ensemble avec le coach dans cette compétition. »

Morgan Sanson – Source : Conférence de presse