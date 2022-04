Mercato OM: « Savanier, c’est un super joueur pour l’OM »

Le mercato estival 2022 ouvrira bientôt ses portes et l’OM fera tout pour se renforcer et avoir une équipe compétitive. Notre consultant Jean-Charles De Bono a déjà un joueur en tête qui pourrait s’imbriquer parfaitement dans le collectif de Sampaoli …

Avec la fin de saison qui approche, les premières rumeurs mercato vont commencer à fleurir. Si l’Olympique de Marseille finit sur le podium, le recrutement ne pourrait en être que mieux. Avec une qualification pour la Ligue des Champions, l’effectif aura besoin d’être renforcé et étoffé pour pouvoir lutter sur tous les tableaux. Cette année, le milieu de terrain phocéen a réussi à rendre satisfaction et ce grâce à une saine concurrence dans ce secteur et un turnover intelligent orchestré par Jorge Sampaoli.

Pour autant, notre consultant, Jean-Charles De Bono aimerait voir un nouveau milieu de terrain débarquer du côté de la Commanderie cet été. Après avoir brillé avec Nimes, Téji Savanier fait le bonheur de Montpellier depuis trois saisons. Technique, combatif et généreux, le milieu de terrain de 30 ans possède certaines qualités qui feraient du bien au collectif marseillais, c’est ce que pense l’ancien joueur de l’OM :

« Savanier de Montpellier c’est un super joueur (…) il est capable de jouer sur un côté, de jouer dans plusieurs rôles. Il est capable de jouer n°6, n°10, sur le côté droit, il a plusieurs postes. Ce sont des joueurs qui selon moi, rentrerait dans l’état d’esprit de Marseille » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (04/04/2022) Savanier pas contre l’idée de bouger ?

Très attaché à la ville de Montpellier et à sa région, Téji Savanier pourrait être compliqué à déloger du club dirigé par Louis Nicolin dont il est le capitaine et la pierre angulaire. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives, il réalise la saison la plus aboutie de sa carrière sous les ordres Olivier Dall’Oglio. Néanmoins, en fin de contrat l’année prochaine, il avait ouvert la porte à un départ en décembre 2021 sur les ondes de RMC Sport :

« Je n’y pense pas vraiment pour l’instant. Si j’en ai l’opportunité, oui. Si je veux progresser dans ce milieu-là, c’est par des clubs un peu plus élevés que Montpellier. Mais comme je l’ai dit, je me sens bien dans mon club » Téji Savanier – Source : RMC Sport (23/12/2021)

OM : Les GROSSES ambitions de SAMPAOLI, son AVENIR, le MERCATO… Décrassage ASSE (2-4) !