Mercato OM : Savidan connait bien Moumbagna et donne son avis sur son transfert à Marseille

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de Valenciennes et de Monaco, Steve Savidan a donné son sentiment sur l’arrivée du buteur camerounais Faris Moumbagna à l’OM.

Les dirigeants marseillais sont en train de finaliser l’arrivée du buteur camerounais Faris Moumbagna, qui a passé sa visite médicale mercredi directement en Côte d’Ivoire, où il participe à la CAN.

L’international camerounais est encore peu connu en Ligue 1. Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Steve Savidan a présenté le nouveau numéro 9 de Marseille:

« Ça bouge un peu dans la surface, c’est impactant. C’est du physique, ça tient la balle devant. Je connais un peu ce gamin, on a une relation en commun. C’est un super gamin. (…) C’est un joueur de surface. C’est un mangeur d’espaces et un tank. Un super point d’ancrage, un joueur qui est athlétique, qui bouffe les espaces et ne compte pas ses efforts, » a ainsi déclaré l’ancien international français.

