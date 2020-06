Mercato OM : « Segura, l’homme qui a réellement lancé le Barça sur le trading de joueurs… »

Les supporters de l’OM attendent toujours de connaitre le nom du successeur d’Andoni Zubizarreta. Malgré une annonce passée sur LinkedIn, le président Eyraud n’a toujours pas trouvé son Head of Football. Pep Segura serait une des pistes explorées…

Tracy Rodrigo, qui écrit pour le média Furia Liga, nous a donné son avis sur le profil de Pep Segura, ancien DS du FC Barcelone jusqu’en 2019. Une description pas forcément positive mais qui pourrait coller avec la phase trading voulue par JHE.

quelques transferts abracadabrants chez les jeunes

« D’abord secrétaire technique du football de la formation, puis manager général du Barça Pep Segura a été le déclencheur, avec l’aval de son président bien sûr, d’un changement profond dans le football de formation du Barça d’abord puis avec l’équipe première. Son but ? Mettre l’individualité au cœur de la formation d’abord et changer quelques critères de sélection, notamment physiques : du gabarit et de la taille. Il est l’homme qui a réellement lancé le Barça sur le trading de joueurs notamment avec l’équipe B, situation jamais vraiment avouée mais pourtant réelle. Trouver, former les pépites, les mettre au cœur de leurs équipes au risque de mettre le collectif de côté, les vendre si grosse offre. En temps que manager général, les profils choisis parfois éloignés de la philosophie Barça ont beaucoup fait parler mais il s’agissait de profils que lui avait clairement identifiés dans une nouvelle ère qu’il avait lui même instaurée. Par exemple il voulait un attaquant capable d’évoluer en pivot, connaissant la Liga : il a choisi Kevin-Prince Boateng, aberrant pour le Barça ? Oui. Mais finalement pas si stupide pour un autre club. Ce qu’on peut mettre à son crédit pour une éventuelle venue à l’OM. Pour les recrues « stars » : Dembele ou encore Coutinho, on doit pour le coup parler d’un souhait global du club et de la direction. Il ne va pas laisser un bon souvenir au Barça c’est certain. Son départ a plutôt provoqué un sentiment de soulagement. Il a certes des bonnes ventes à son actif mais qui ont souvent permis de réparer des erreurs de casting. A noter tout de même. On peut aussi évoquer les quelques transferts abracadabrants chez les jeunes, notamment du côté du Bresil. Globalement une erreur de casting côté Barça. » Tracy Rodrigo – source : FCMarseille (22/06/2020)

Propos recueillis par Téo Greuzat