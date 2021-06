Mercato OM: Semaine décisive pour Konrad de la Fuente ?

Annoncé très proche de l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Konrad de la Fuente n’a toujours pas signé avec le club marseillais. La raison ? Les négociations trainent, et les dirigeants olympiens espèrent faire baisser le montant du transfert réclamé par le FC Barcelone.

C’était le dossier chaud du mercato juste après l’officialisation de Gerson : Konrad de la Fuente était pressenti comme étant la seconde recrue de l’Olympique de Marseille. Pour l’instant, l’ailier de 19 ans évolue toujours en Catalogne, et ne s’est toujours pas engagé en faveur du club marseillais. D’après les informations de RAC1, Pablo Longoria espère faire baisser le montant demandé par les Espagnols, de 5 millions d’euros. Le deal devrait inclure une clause de rachat, si l’Américain brille sous le maillot de l’OM, il pourrait retourner dans son club formateur.

De la Fuente à Marseille la semaine prochaine ?

Toujours selon le média hispanique, Konrad de la Fuente devrait se rendre à Marseille la semaine prochaine. La raison ? Rencontrer les dirigeants olympiens, de quoi être optimiste dans ce dossier géré par Pablo Longoria. Une issue favorable ou non, devrait donc voir le jour dans les prochaines heures…

📂 KONRAD de la Fuente en @EsportsRAC1 FCB y Marsella siguen perfilando el TRASPASO del jugador americano ( cantidad inferior a 5M ). El club guardará recompra El jugador previsión de viaje a Marsella, próxima semana#mercato ☎️ — Gerard Romero (@gerardromero) June 18, 2021

Un profil qui peut être très intéressant pour l’OM — Franek

Invité dans notre émission de lundi, Franek, spécialiste du FC Barcelone et de sa Masia nous a permis de mieux connaître le profil de Konrad de la Fuente.

« On en a eu des phénomènes au Barça. Toutes façons, on connait la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mbula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)