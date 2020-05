Mercato OM: Séville veut profiter de la crise marseillaise pour récupérer deux joueurs à bas prix ?

Jacques-Henri Eyraud voudrait vendre à hauteur de 60 millions d’euros cet été pour tenter de renflouer les caisses du club. Le FC Séville serait très intéressé par deux joueurs marseillais…

Mundo Deportivo réaffirme que Maxime López serait dans la short list de Monchi dans l’optique de compenser le départ d’Éver Banega cet été. Le média espagnol évoque le cas du milieu de terrain de l’OM qui sera libre en juin 2021 tout comme Amavi, Mandanda, Thauvin ou encore Germain et Mitroglou. Le club espagnol aimerait profiter de la crise financière marseillaise pour récupérer le joueur à bas prix et faire une belle plus-value par la suite à l’image d’Ocampos, acheté 15 millions d’euros l’été dernier.

A lire aussi : OM : « JHE est en train de faire la politique de la terre brûlée, et si il faut il va tout cramer! »

Selon le média espagnol, Bouna Sarr est aussi pisté de près par Monchi, directeur sportif du FC Séville. Le latéral et ailier droit de l’Olympique de Marseille a été l’un des joueurs les plus utilisé par le technicien portugais.

Selon @mundodeportivo, comme pour Ocampos, Séville aimerait profiter des difficultés financières de l’#OM pour récupérer Bouna Sarr et Maxime López à un bon prix et les revendre plus tard en faisant une plus-value.

— OManiaque (@OManiaque) May 22, 2020