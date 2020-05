OM : « JHE est en train de faire la politique de la terre brûlée, et si il faut il va tout cramer! »

L’avenir de Villas-Boas à Marseille semble de plus en plus incertain. Pour notre journaliste Nicolas Filhol, le président de l’OM est prêt à tout pour alléger la masse salariale…

Notre journaliste Nicolas Filhol a donné son avis sur la stratégie de Jacques-Henri Eyraud en prolongeant son entraineur André Villas-Boas :

Il faut baisser la masse salariale et faire rentrer du cash

« Si Villas-Boas n’est pas content il démissionne et il prend zéro, mais il n’a peut-être pas envie de flinguer son staff c’est pour ça que ça prend du temps. Je pense qu’au niveau sportif, il est pas satisfait Villas-Boas, il sait qu’on va vendre ses meilleurs joueurs et il ne sait pas ce qu’il aura pour pouvoir recruter et jouer la Ligue des Champions donc forcément ça ne correspond pas à ce que lui il veut faire. Villas-Boas a un gros salaire, je pense que si Jacques-Henri Eyraud peut s’économiser ça il va pas s’en priver. A mon avis, le président marseillais est sous tutelle et il est en train de faire la politique de la terre brûlée, et si il faut il va tout cramer. Il va peut-être faire fuir des gros salaires en perdant de l’argent mais c’est pas grave, là il faut baisser la masse salariale et faire rentrer du cash le reste c’est pas important » Nicolas Filhol— Source: Débat Foot Marseille