Mercato OM : « Si c’est un Radonjic bis, la crédibilité de Longoria va en prendre un très gros coup »

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé en live ce lundi. Pour notre invité, le journaliste Stats Perform Nassim Tireche, Pablo Longoria joue sa crédibilité dans le dossier Luis Henrique…

L’un des débats de ce lundi concerné l’arrivée de Luis Henrique. L’ailier brésilien aurait finalement coûté que 8M€ au lieu des 12 annoncés, pour autant ce recrutement est un choix important. La crédibilité du nouveau directeur sportif, Pablo Longario est engagée sur ce dossier…

l’impression que Longoria fait un all in sur ça

« Pour moi, Longoria joue sa crédibilité. Car 12M€ (8 en fait) c’est un gros risque financier pour un joueur qui n’est pas connu et qui n’a aucune référence chez les jeunes. J’ai l’impression qu’il fait un all in sur ça. Il joue gros sur ce transfert-là. Si c’est un Radonjic bis, sa crédibilité va en prendre un très gros coup ! »

Nassim Tireche – source : FCMarseille (28/09/2020)

Pour revoir ce DFm en intégralité

;