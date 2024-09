Mercato OM : « Si De Zerbi avait pu me faire venir, bien sûr que j’y serais allé ! »

L’ancien joueur de l’OM Maxime Lopez était l’invité de l’After Foot sur RMC Sport, ce jeudi soir. Le joueur formé au club phocéen a évoqué l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille cet été.

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez va faire son retour en France cette saison. En effet l’ancien milieu de terrain de l’OM a rejoint le Paris FC qui évolue en Ligue 2 dans les derniers jours du mercato estival. Sur les ondes de RMC Sport, il a expliqué qu’il aurait bien aimé revenir à Marseille avec son ancien coach Roberto De Zerbi avec qui l’avait fait venir à Sassuolo.

De Zerbi kiffe vraiment Marseille

Invité sur RMC Sport, Maxime Lopez a expliqué qu’il aurait aimé rejoindre le coach italien à l’OM :

« Il m’avait appelé au Shakhtar, et à Brighton pour me faire venir, donc là à Marseille chez moi je pensais qu’il allait m’appeler. On a eu des discutions Il kiffe vraiment Marseille, il avait envie d’entraîner un club de ce standing avec ce genre de pression. S’il avait pu me faire venir, bien sûr que j’y serais allé ! » a expliqué l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC Sport.

