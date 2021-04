Mercato OM: « Si des joueurs ne sont pas capables de suivre Samapoli, en gros, c’est au revoir… »

Grégory Sertic, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, est revenu sur l’impact que Sampaoli pourrait avoir dans le futur du club olympien dans le Late Football Club. Selon lui, les joueurs pas capables de répondre à ses attentes partiront au plus vite.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli aux commandes de l’effectif, les joueurs marseillais semblent plus heureux de la nouvelle situation du club. Dans un système de jeu plus offensif que celui proposé par André Villas-Boas, les olympiens redoublent d’efforts et font face à une répétition des courses qu’ils n’avaient plus connu depuis un moment. Certains semblent déjà plus tirer la langue que d’autres.

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: LE LOSC CONTRAINT DE VENDRE POUR 95 M€ ?

si des joueurs ne sont pas capables de suivre, c’est au revoir — grégory sertic

Si Sampaoli sait qu’il n’aura pas de gros moyens pour le prochain mercato, selon Grégory Sertic, il n’hésitera pas à se séparer des joueurs incapables de rentrer dans son système.

« Sampaoli cherche à finir fort. J’ai quand même pas mal de retours de joueurs marseillais et l’objectif, c’est vraiment d’accrocher cette 5e place. A l’entrainement, ça court énormément. Mais c’est bien, car Sampaoli est arrivé avec une idée de jeu. Comme il le dit, il l’a bien en tête et si des joueurs ne sont pas capables de la suivre, en gros, c’est au revoir. Dans sa conférence, il met même une petite pression au propriétaire, en disant qu’il faudra envoyer pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine. C’est pour ça qu’il parle déjà du mercato, un mercato malin et intelligent. Cela met la pression aux joueurs, car s’ils n’accrochent pas l’Europa League, ils prendront la porte. » Grégory Sertic – source : Canal Football Club (08/04/2021)