Mercato OM : « Si Kamara a une offre en Angleterre, il part en janvier… »

Dans le Podcast After Marseille, le journaliste Florent Germain a donné son sentiment sur le mercato de l’OM. Alors que le mercato d’hiver ouvre ses portes dans quelques jours (2 janvier), Florian Thauvin et Boubakar Kamara sont annoncés sur le départ…

Alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat à la fin de la saison, Boubakar Kamara est suivi par plusieurs gros clubs étrangers. Et l’intérêt de tous ces clubs pourrait faire monter les enchères. En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne manque pas de courtisans. L’ailier de l’Olympique de Marseille est suivi de très prêt en Italie par l’AC Milan…

« Je ne pense pas que Thauvin partira comme ça en milieu de saison. Déjà que ce serait fort qu’il quitte l’OM, et je pense que c’est un possibilité qu’il quitte le club sans indemnité de transfert. C’est déjà gros mais ça risque d’être le cas. Qu’il parte en milieu de saison alors qu’il peut finir sur une nouvelle qualification en Ligue des Champions voire mieux si affinités. Mais il peut se passer des choses. Je pense qu’un Kamara, s’il a la côte en Angleterre il part. S’il y a un bon billet à prendre, c’est possible… » Florent Germain – Source : After Marseille (14/12/2020)