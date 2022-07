Mercato OM : « Si le coach Tudor m’appelle, j’y réfléchirai… »

Selon nos informations livrées ce vendredi, Igor Tudor devrait être officialisé ce lundi. Son ancien joueur à Verone, Tameze, explique qu’il ne serait pas insensible si le coach croate l’appelle en renfort à l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille a vu Jorge Sampaoli quitter le club à la fin de la semaine dernière. Pablo Longoria aurait déjà son successeur et il devrait, selon nos informations, signer son contrat et être officialisé ce lundi.

Il y a parfois des opportunités qui arrivent — Tameze

Le coach croate viendra-t-il avec des renforts dans ses valises? D’après plusieurs médias en Italie, il ne serait pas contre le fait de ramener Giovanni Simeone… La Provence a pu contacter Adrien Tameze qui était sous les ordres de Tudor à Verone. Dans l’entretien accordé au média local, il répond à une probable arrivée avec son ancien entraîneur.

« Marseille reste Marseille. Je me sens très bien en Italie, ce n’est pas dans mes plans de revenir en France, mais il y a parfois des opportunités qui arrivent. Non, mais Marseille ce n’est pas n’importe où ! Je parle avec des équipes en Italie, ce n’est vraiment pas d’actualité. Mais c’est vrai que si le coach m’appelle, j’y réfléchirai » Adrien Tameze – Source : La Provence (04/07/22)

La possession pas un élément important de son jeu– Crochet

« La méthode Tudor ne fait pas de la possession un élément important de son jeu, mais l’agressivité au moment de la récupération du ballon est essentiel. Son but est d’agresser les adversaires pour qu’ils ne peuvent pas installer leur jeu. L’Hellas Verone c’était l’équipe qui pressait le plus sans ballon en Serie A. Son équipe est organisée en 3-4-2-1, il n’a pas souhaité rester car il ne reste pas très longtemps dans les clubs. Sa philosophie est totalement différente de celle de De Zerbi, Tudor c’est plus physique et agressif. Ce qui plait aux joueurs, c’est l’intensité qui met dans les entrainements. Il faudra que les joueurs s’habituent à un nombre de course important. » Johann Crochet— Source: RMC (01/07/22)