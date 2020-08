Mercato OM : « Si les autres formations ont plus d’argent, elles nous passeront devant »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre journaliste Mourad Aerts évoque le mercato de l’OM. Pour lui, la situation financière compliquée du club le contraint à dépendre des autres formations. Il fait le point…

T’as fait ta liste pour le mercato mais tu dépends des autres — Mourad

« Le mercato de l’OM ne dépend plus de l’OM mais des autres. Si Lille venait à lâcher l’affaire concernant Morelos, qui a été écarté par son staff aux Glasgow Rangers, peut-être que toi tu auras une chance de l’enrôler. Prenez l’exemple Balerdi, tu le récupères car il est à la cave à Dortmund. Les dirigeants allemands n’avaient rien à perdre, en plus ils n’avaient pas tant de courtisans que ça concernant le joueur donc ils nous l’ont lâché. Pape Gueye c’est un peu différent… mais il devait trouver un club car il était libre. Donc encore une fois, t’as fait ta liste pour le mercato mais tu dépends des autres. Le cahier des charges à l’OM est clair et forcément si les autres formations ont plus d’argent, elles nous passeront devant. »

Mourad Aerts – Source : DFM