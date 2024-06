Mercato OM : « Si on se parle de ce chiffre là, je pense qu’il faut le vendre »

Annoncé sur le départ, le brésilien Luis Henrique intéresserait fortement La Juventus de Thiago Motta. À un an de la fin de son contrat le club de la vieille dame serait prêt à payer 15 millions d’euros.

🇧🇷#OM : « Luis Henrique à la Juventus? Pour 15M€, oui, je le vends ! » Nos intervenants reviennent sur la rumeur envoyant le Brésilien dans le club italien ! #MercatOM #Mercato pic.twitter.com/zhC3R8Zqgz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 18, 2024

Luis Henrique pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille comme annoncé la semaine dernière. La Juventus serait intéressée par l’attaquant brésilien, Le montant d’un potentiel transfert tournerait autour des 10 à 15 millions d’euros. De quoi ravir les consultants sur le plateau du Football Club de Marseille, « Je le vends, c’est vrai qu’il a fait 6 bons mois, 6 mois intéressant. Dans une équipe qui n’était pas en perdition mais presque. Il faut encore une fois, il faut toujours contextualiser une performance qu’elle soit bonne ou qu’elle soit mauvaise. Donc après c’est vrai que c’est un joueur où je l’ai trouvé moi et ça a été la réussite de Gasset. Et de le mettre face au jeu il est beaucoup plus intéressant face au jeu, que dos au jeu. Dos au jeu c’était compliqué donc face au jeu il est un peu plus intéressant. Après oui, mais si on se parle de ce chiffre là et tout je pense qu’il faut le vendre c’est le moment alors c’est le bon moment-là et il faut le vendre ! » explique Cyril Astier, l’agent de joueur.

Jean-Charles Debono partage le même avis et pense qu’il faut vendre le brésilien, « il ne faut surtout pas hésiter, 15000000 d’euros, il te reste un an de contrat. Oui ce sont des bruits mais même à 10 millions. On là payer 8, il fait quasiment que 6 mois ou 5 mois cette saison. Il lui reste un contrat, on te propose 10 millions. De toute manière, il sera libre la saison prochaine donc où il prolonge et tu vends derrière. Peut-être que tu n’auras pas la même offre dans un an ! Si aujourd’hui, elle se présente cette offre entre 10 et 15 franchement moi je n’hésiterai pas ! » rajoute l’ancien olympien.

