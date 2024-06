Mercato OM : Un gros club et un gros chèque pour Luis Henrique ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La Juventus serait intéressée par Luis Enrique, le club en pleine reconstruction aurait ciblé l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Revenu de prêt du Brésil à l’Olympique de Marseille cet hiver, Luis Enrique a disputé 15 matchs de championnat sur 17 possibles. L’ailier gauche brésilien de Marseille intéresserait la Juventus de Turin et son nouveau coach fraîchement nominé, Thiago Motta. L’Olympique de Marseille ne devrait pas le retenir. Effectivement, le club aurait besoin de vendre pour préparer le mercato avec la potentielle arrivée de Roberto De Zerbi. Un bon challenge pour le joueur de 22 ans, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025. Il pourrait rejoindre le club qui a fini 3e de Série A cette saison et ainsi potentiellement disputer la Ligue des champions. La valeur marchande de l’ailier gauche et estimé à environ 8 millions d’euros selon transfermarkt.

A deux matches de la fin de la saison dernière, Luis Henrique avait répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. L’attaquant brésilien qui n’a plus qu’un an de contrat avait été interrogé sur son avenir. Luis Henrique avait affiché son envie de rester à l’OM, même s’il n’a pas encore discuter de cette prolongation de contrat. « Une offre de prolongation de l’OM ? Je suis très content ici à Marseille, au club. je suis focalisé sur les deux derniers matches et on verra après. On va faire ce qui est le mieux pour moi et le club. »