Mercato OM : « Si Sampaoli reste, Milik partira cet été »

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille. Notre Petit Débat concernant le dossier Milik vs Sampaoli. Selon Nicolas Filhol notre journaliste, l’attaquant polonais ne devrait pas rester si le coach reste en position à l’Olympique de Marseille !

Ces dernières semaines, les médias ont beaucoup parlé de tensions entre Jorge Sampaoli et l’attaquant Arek Milik. Considéré comme un grand joueur par les supporters, le buteur n’a pas le jeu escompté par son statut. Le coach préfère un système avec Payet en faux numéro 9 par exemple.

Plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été — Nico

Avec toutes ces questions autour de la gestion de Milik par Sampaoli, on peut également se demander ce que va faire Arek Milik lors des prochains mois. Avec un temps de jeu aussi faible, pourrait-il songer à quitter le club?

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, le Petit Débat concernait l’avenir de Milik. D’après notre journaliste Nicolas Filhol, Arek Milik ne pourrait pas rester dans un effectif où il est relégué à un poste de remplaçant voire de rotation parfois.

« Ça va mal finir avec Milik et Sampaoli? Payet ne partira pas donc pour le système ça ne compte pas. Moi je pense que Sampaoli reste, Milik ne restera pas. Plus ça va, plus ça paraît évident… Sauf s’il lui redonne sa chance avant la fin de la saison mais plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été. Pour jouer la Ligue des Champions, c’est sûr que c’est mieux d’avoir un bon attaquant. Surtout si Sampaoli ne reste pas, tu vas te retrouver à te dire : On a perdu Milik. Là où je ne suis pas d’accord et je ne veux pas aller trop loin dans la réflexion, c’est que je vois certains qui disent : c’est Milik ou Sampaoli. On le voit sur les réseaux sociaux, ils veulent que le coach parte parce qu’il est en train de carrer Milik. Mais dans la réalité, Sampaoli est suffisamment intelligent pour comprendre que Payet ne peut pas jouer tous les matchs et qu’il y a la place pour les faire jouer ensemble mais surtout alterner. Gerson avec Milik ça peut marcher, Payet avec Milik ça a marché… Il peut tourner avec les trois ! » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (28/02/22)

