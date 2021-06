Le mercato de l’OM s’agite dans tous les sens. Aucun secteur de jeu, n’est laissé sur le côté, et des noms sortent quotidiennement dans la presse. L’ancien joueur de Jorge Sampaoli, Benoit Trémoulinas, n’est pas vraiment surpris de tous ces mouvements.

Arrivé au mois de mars sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli se montre investit dans le mercato marseillais. Selon L’Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Une longue liste, qui devrait contraindre le club olympien a dépenser de l’argent sur ce mercato estival qui s’annonce passionnant.

Trémoulinas pas surpris pas Sampaoli

Coaché par Jorge Sampaoli lors de son passage à Séville, Benoit Trémoulinas n’est pas étonné de tous ces mouvements lors de ce mercato :

« J’ai dit dès le début que Sampaoli allait faire du bien à l’OM et que s’il venait à Marseille, c’est qu’il avait des garanties. C’était pareil à Séville. C’était sûr. Gameiro, il le voulait absolument à Séville, mais il a été transféré à l’Atlético Madrid. Il est assez véloce. Wass, c’est un profil intéressant aussi. Gerson, il le connait bien, il sait comment l’utiliser. C’est très intéressant. » Benoit Trémoulinas— Source: La chaîne l’équipe (27/06/21)

SAMPAOLI A ENCORE BESOIN DE JOUEURS POUR VRAIMENT LANCER SON TRUC — LOPEZ

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était sur notre plateau de 20h à 21h lors de notre live qui a duré 16h. Ce dernier s’est exprimé sur le mercato de l’OM, le jeu proposé à Sassuolo mais également celui de Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)