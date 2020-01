Mercato OM : « Si tu dois absolument vendre un joueur bankable cet hiver, à la rigueur c’est Thauvin… »

Nouvel extrait du dernier DFM de ce lundi. La team FCM au complet revient sur le mercato et la possibilité de vendre un joueur en cas de belle offre. Pour Jean Charles de Bono, seul Thauvin peut rapporter de l’agent…

Le président Eyraud a expliqué à la Provence mercredi qu’un départ sauf énorme offre ne devrait pas intervenir cet hiver : « Je crois d’ailleurs qu’il a dit il y a une quinzaine de jours qu’on ne doit pas attendre grand-chose de ce mercato. Je confirme qu’à part une offre qui ne se refuse pas, on n’a pas prévu d’être actif durant ce mercato. On n’a pas l’intention d’affaiblir l’équipe, nous sommes sur une dynamique formidable et nous voulons absolument la sauvegarder… »

Pour notre consultant Jean Charles de Bono et notre journaliste Mourad Aerts si il y a un joueur qui peut rapporter et qui n’aura pas un impact sur le collectif d’AVB c’est Thauvin. Cependant difficile pour le président Eyraud de trouver preneur alors que l’ailier droit est toujours blessé…

Pour revoir ce DFM en intégralité :

Au menu : retour sur la victoire de l’OM en Coupe de France contre Granville, la mise au point d’André Villas-Boas, Benedetto, et le mercato olympien.

