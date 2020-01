OM: Daniel Riolo souligne la « faillite des dirigeants », et estime que « c’est foutu pour Eyraud »

Daniel Riolo n’a pas épargné le président Jacques-Henri Eyraud sur sa gestion du club depuis son arrivée en 2016…

AVB a lié son avenir avec son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Alors que le président Eyraud vient de recruter Paul Aldridge pour exfiltrer des joueurs en Angleterre, les désaccords entre le sportif et le financier pourraient conduire au départ du coach portugais en fin de saison. Dans l’émission l’After sur RMC, Daniel Riolo n’a pas hésité à dézinguer le président marseillais…

Eyraud ne sera jamais aimé à Marseille !– Riolo

« Le drame de l’OM, c’est qu’il n’y a pas des dirigeants solides dans ce club. Je ne peux pas dire si j’ai aimé Villas-Boas ou non, mais je regarde et je me dis qu’il a déjà une puissance démesurée à l’OM. C’est la faillite des dirigeants, c’est foutu pour Eyraud il ne sera jamais aimé à Marseille. Les dirigeants ne sont pas assez forts. Villas-Boas a redonné de la fierté et de la dignité à ce club en très peu de temps. Si AVB fait cette déclaration, c’est qu’il n’y a pas de direction forte, les supporters ont raison de se ranger du côté de l’entraîneur. Ce n’est pas parce que Eyraud ne fait pas parti du monde du football, car il peut prendre conscience qu’un club de football n’est pas une simple entreprise. Quand Tapie vient à l’OM il ne connait rien et pourtant il laisse un grand souvenir à Marseille… » Daniel Riolo— After foot RMC