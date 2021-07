La visite médicale de Pau Lopez s’est déroulée avec succès selon les informations de La Provence. Le gardien espagnol devrait s’engager à l’OM en prêt avec option d’achat dans les heures à venir.

Plus que quelques heures avant l’officialisation du recrutement de Pau Lopez selon les informations de La Provence ! Le gardien espagnol aurait passé sa visite médicale avec succès et pourrait signer en prêt avec option d’achat.

LONGORIA EST CASH CONCERNANT LA CONCURRENCE ENTRE LES DEUX GARDIENS

Âgé de 26 ans, l’ancien joueur de l’AS Roma devrait jouer le rôle de numéro 1 bis avec Steve Mandanda. Pablo Longoria s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mercredi lors de la présentation de Mattéo Guendouzi.

« Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important même pour le poste de gardien. Je suis habitué à cela dans mes anciens clubs. Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important, même pour un gardien. Dans tous les clubs où j’ai travaillés, il y a toujours eu de la concurrence entre gardiens, avec des portiers de très haut niveau. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (07/07/21)