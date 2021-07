OM : « Le mercato de Longoria? Je ne m’affole pas pour le moment… »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec Nicolas Filhol, Hervé Bercane et notre consultant Jean-Charles De Bono. L’ancien minot ne veut pas participer à l’emballement autour du travail de Pablo Longoria et attend surtout des résultats sur le terrain avant de juger sur le papier !

Cela fait quelques semaines que le travail de Pablo Longoria est mis en avant par les supporters marseillais. En effet, après cinq recrues, l’OM de la saison prochaine commence à se dessiner et cela semble très intéressant sur le papier.

Soyons un peu patients — DE BONO

Seulement voilà, la théorie ne suffit pas pour convaincre notre consultant, Jean-Charles De Bono. Avec autant de recrues, il a préfère patienter et voir les résultats sur le terrain. Sampaoli va avoir du pain sur la planche pour trouver une animation et bien la transmettre à tout son groupe.

« Ce que l’on peut penser de ce mercato déjà c’est qu’il faut recruter. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat, qui ont été libérés donc il va falloir constituer une équipe qui doit fonctionner rapidement. On connaît Sampaoli, il doit mettre son schéma de jeu en pratique. Certes, ces joueurs on ne les connaît pas tant que ça mais on attend de voir. Si l’OM a misé là-dessus c’est qu’ils avaient des renseignements intéressants et importants pour le schéma de Sampaoli. Je ne m’affole pas, je ne dis pas bravo, ni c’est bon ni c’est mauvais ! On attend surtout de voir sur le terrain pour pouvoir juger. On ne va pas juger des joueurs que l’on a quasiment pas vu jouer, surtout des jeunes qui n’ont pas l’habitude du championnat français. Soyons un peu patients et voyons comment cela va se passer ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (05/07/21)

