Mercato OM : « S’il ne sent pas un écosystème favorable, Sampaoli peut essayer d’aller voir ailleurs. »

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » de ce lundi. Jean-Charles de Bono, ancien joueur de l’OM et Mathieu Grégoire, journaliste de l’Equipe ont décortiqué ce qui était sorti dans la presse concernant l’ultimatum qu’aurait placé Jorge Sampaoli à sa direction et notamment à Franck McCourt, qui était que si l’OM ne recrutait pas des joueurs de calibre Ligue des Champions, le coach argentin pourrait plier bagages.

Selon Jean-Charles De Bono, l’été dernier, Sampaoli a demandé des joueurs, il a rempli l’objectif fixé qui était de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OM est totalement d’accord avec l’entraineur argentin.

Je pense que si tu as des mauvais résultats en début de saison, oui ça peut partir en clash, ce qui est tout à fait logique. Tu es entraîneur, on te demande d’aller en Ligue des Champions, Sampaoli réussit son pari et se qualifie. A partir de ce moment-là, il va demander des joueurs pour jouer la Ligue des Champions, si c’est pour être un figurant dans les poules, autant jouer l’Europa League, et il l’a si bien dit. Il se protège un peu, mais au moins il le déclare haut et fort en disant « écoutez, vous m’avez demandé tels ou tels résultats que nous avons obtenu ensemble et aujourd’hui quand je vous demande d’avoir la compétence au niveau des joueurs pour essayer de gratter quelques points en Ligue des Champions pour bien figurer vous dites que l’on ne peut pas. » Alors là cela ne peut pas être possible et moi je pense que comme c’est une un personnage qui est assez ouvert un petit peu de partout, ça risque de partir en clash je le pense sincèrement. S’il n’a pas ses joueurs, il ne resignera pas ça c’est certain. La condition d’une prolongation est liée aux joueurs qu’il va demander aux dirigeants. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)