Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, Leonardo Balerdi a bien progressé même si le jeune argentin a eu des mauvaises passes. L’ancien joueur de Dortmund a une place de choix dans le système d’Igor Tudor mais pourrait faire ses valises dès cet hiver…

Acheté définitivement pour près de dix millions d’euros à l’été 2021, Leonardo Balerdi a signé un contrat qui le lie à l’OM jusqu’en 2026. Alors que le jeune défenseur a enfin trouvé sa place dans le onze d’Igor Tudor, Pablo Longoria lui chercherait déjà un remplaçant.

Selon des informations du journaliste Hakim Zhouri, Romain Saïss serait la piste privilégiée de Longoria pour remplacer l’argentin. Le départ de Balerdi, une bonne affaire pour l’OM ? Nos intervenants Benjamin Courmes, Jeremy Attali-Pietri et Sourigna ont leur petite idée sur le sujet et en débattent sur le plateau de Débat Foot Marseille…

« Balerdi, tu peux au moins le vendre 15 millions d’euros. Les clubs anglais vous voyez ce qu’ils achètent ou pas ? La dernière fois c’était Morgan Sanson, et il est nul Morgan Sanson. Pour la Ligue 1 par contre c’est très bien. Depuis un mois ou deux Balerdi il me convainc, enfin j’étais déjà convaincu, mais le Balerdi que je vois depuis deux mois c’est celui qui peut apporter à l’OM et il l’apporte ces derniers temps. Est-ce qu’on est condamnés à vendre nos joueurs chaque fois qu’ils sont bons aussi ? On peut pas se dire « on finit l’année avec lui » ? Mais c’est vrai que Balerdi c’est une belle valeur marchande parce que l’autre valeur marchande c’est Guendouzi mais ça ferait mal au cœur. C’est pas possible que Gueye ait la même valeur marchande que Balerdi. Depuis qu’il est à l’OM il a marqué un but à Rennes… Pape Gueye ne fera jamais mieux que Balerdi. » Jeremy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« Après la question là c’était de savoir s’il y avait un joueur qui pouvait éventuellement avoir une belle valeur marchande. Là il faut être réaliste, il faut que ce soit un départ qui fasse pas si mal que ça. Pour moi Balerdi a plus de valeur que Gueye. Au moins Balerdi il joue. S’il y a une offre de 10 millions il faut qu’il parte. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

