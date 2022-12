Mercato OM : Une piste défensive à oublier !

Pablo Longoria reste attentif aux opportunités que peut offrir le mercato hivernal. A l’occasion de la Coupe du Monde au Qatar, le président Olympien a observé de très près les performances du polonais Bartosz Bereszynski.

En effet, le board Olympien cherche de la concurrence à Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Longoria pensait avoir trouvé en Bereszynski l’occasion de renforcer le secteur défensif. Latéral droit de formation, le polonais évolue à la Sampdoria en Série A, mais il a été titularisé à gauche pendant la Coupe du Monde 2022.

Une polyvalence qui n’a pas seulement attiré les convoitises des dirigeants de l’OM, mais aussi ceux du Napoli et de l’OL, également intéressés par le défenseur.

Seulement, la bataille est perdue d’avance pour Pablo Longoria. Selon La Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport, Bereszynski devrait s’engager en prêt avec le Napoli. Une option d’achat a aussi été évoquée par le journaliste Gianluca Di Marzio.

« Nous travaillons également sur ce point. Je crois que dans un contexte comme celui de Naples un joueur comme Bereszynski pour ses caractéristiques, ses qualités morales et son professionnalisme peut être un joueur capable de rester là 4-5 ans. Il va certainement à Naples avec le désir d’apporter sa contribution et d’essayer de convaincre le club et l’entraîneur de le reconfirmer. Mais je ne doute pas que, dès que cette opération sera conclue avec succès, cette chance sera plus concrète. » Federico Pastorello

