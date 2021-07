Mercato OM : Simeone en prêt avec OA ?

Alors que Darío Benedetto pourrait se diriger du côté de São Paulo dans les prochains jours, l’OM aurait jeté son dévolu sur Giovanni Simeone pour le remplacer. En Italie, on évoque un prêt avec option d’achat obligatoire.

Pablo Longoria va droit au but. Après le départ de Valère Germain, libre, et l’éventuel départ de Darío Benedetto (São Paulo ?), le président olympien est à la recherche d’un attaquant. Son objectif ? Avoir un joueur capable de devenir la doublure d’Arkadiusz Milik, en cas de pépins physiques et d’accompagner Cheikh Bamba Dieng dans sa progression. Depuis le début du mercato, l’OM a étudié de nombreuses pistes à ce poste. Mais c’est seulement l’une d’entre elles qui revient avec insistance ces derniers jours. En effet, à en croire la presse italienne, Giovanni Simeone serait l’une des cibles prioritaires du club à ce poste. L’attaquant évolue à Cagliari depuis une saison. Lors du dernier exercice, l’Argentin a pris part à 33 rencontres et a inscrit 6 buts.

À en croire les informations de Nicolo Schira, l’OM semblerait déterminer à réaliser ce transfert. Selon lui, Pablo Longoria aimerait attirer l’attaquant de Cagliari en prêt avec option d’achat obligatoire avoisinant 10 millions d’euros. Cette option d’achat pourrait s’activerait si certains objectifs sont atteints par le club. Reste à savoir si cette offre peut satisfaire Cagliari, qui privilégierait un transfert sec pour son buteur. Par ailleurs, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par le profil de Giovanni Simeone. Le Zénith Saint-Pétersbourg aimerait également se l’offrir. Mais le club phocéen peut se rassurer puisque le journaliste italien a précisé que l’OM serait le premier choix du fils de Diego Simeone en cas de départ cet été. Après avoir évolué en Argentine et en Italie depuis le début de sa carrière, l’attaquant découvrirait un nouveau championnat en signant à l’OM.

