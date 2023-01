Mercato OM : Sofiane Boufal, l’heureux élu ?

L’Olympique de Marseille a prévu de recruter un nouvel élément offensif avant la fin du mercato pour notamment pallier l’absence longue durée d’Amine Harit. Le milieu offensif d’Angers, Sofiane Boufal, pourrait faire partie des joueurs suivis par Pablo Longoria…

Le mercato hivernal fermera ses portes à la fin du mois de janvier et l’OM a l’intention de profiter de cette fenêtre pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, un autre élément offensif pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Aucun nom n’a pour l’instant filtré mais le journal l’Equipe indiquait des discussions déjà très avancées avec l’heureux élu et qu’un transfert pourrait être officialisé rapidement cette semaine.

Selon le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim (intervenants sur régulier sur Football Club de Marseille), le milieu offensif d’Angers, Sofiane Boufal fait partie des pistes étudiées par Pablo Longoria. « Plusieurs clubs se sont renseignés auprès du joueur et d’Angers concernant Sofiane Boufal. Sont l’OM, l’Espanyol Barcelone et Valladolid, a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

🔴 Plusieurs clubs se sont renseignés auprès du joueur et d’Angers concernant Sofiane Boufal. Sont l’OM, l’Espanyol Barcelone et Valladolid.

Boufal qui a reçu aussi beaucoup d’offre venant du Golf souhaite rester en Europe encore quelques saisons. — Hakim (@Z_hakos) January 15, 2023

Jeudi, lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi au stade vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

Un milieu offensif au profil Harit, mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)