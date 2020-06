Mercato OM : « Soit ils n’ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents… »

Ce dimanche, le journal L’Equipe nous informe que l’Olympique de Marseille a jouté une ligne aux contrats pro des minots du club : pas de commission d’agent. Une nouveauté qui fait réagir dans le milieu…

Selon les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait inséré un nouvel alinéa dans les contrats proposés aux minots : aucune commission d’agent ne sera délivrée par le club.

un contrat de jeune n’est pas tant une affaire financière — UN AGENT

Interrogé par le quotidien sportif, un agent tente de décrypter la raison qui a poussé la direction marseillaise à ajouter cette condition.

« Soit ils n’ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents. C’est assez déroutant : un contrat de jeune n’est pas tant une affaire financière que la possibilité de nouer de bonnes relations entre un club et un représentant. Ce qui servira pour les futures discussions de prolongation ou pour l’arrivée d’autres joueurs plus confirmés de son écurie. (…) Les sommes sont souvent dérisoires, les agents s’en servent surtout en négos pour dire « On renonce à cela pour que notre joueur ait un véhicule du club, ou un loyer plus élevé… » »

Un agent de jeune joueur – Source : L’Equipe