Mercato OM : Son agent l’affirme, il n’a jamais été en contact avec Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille a enchaîné les pistes ces dernières semaines. L’une d’elles s’envole : il s’agit d’Anthony Caci, joueur du RC Strasbourg !

Ces dernières semaines ont été mouvementées du côté de l’Olympique de Marseille avec de nombreuses rumeurs et officialisations. Le mercato made in Longoria – Sampaoli s’enflamme et une surprise devrait même arrivée ce lundi selon La Provence !

En attendant, plusieurs noms sont sortis dans la presse et notamment au poste de défenseur. Saliba, Umtiti, Luan Perez ou encore Anthony Caci… Pour ce dernier, son conseiller a été interrogé par Foot Mercato en fin de semaine.

Je n’ai eu aucun contact avec Pablo Longoria

L’agent du joueur qui évolue au Racing Club de Strasbourg dément des contacts avec Pablo Longoria en vue d’un transfert de son défenseur. Polyvalent, Anthony Caci peut évoluer au poste de latéral gauche mais aussi en défense central.

« Je n’ai eu aucun contact avec Pablo Longoria au sujet d’Anthony Caci. Le joueur est concentré sur les JO avec la France et a de grandes chances de rester à Strasbourg durant toute la saison 2021-2022 » Conseiller d’Anthony Caci – Source : Foot Mercato (09/07/21)