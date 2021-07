Mercato OM – Sparagna : « Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger ! »

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara doit prendre une décision concernant son avenir. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Stéphane Sparagna, ancien défenseur de l’OM, affirme qu’il comprend le point de vue du minot !

L’Olympique de Marseille va devoir prendre une décision dans un dossier difficile : celui de Boubacar Kamara. Le défenseur central de formation replacé au milieu de terrain est en fin de contrat en juin prochain et a déjà plusieurs propositions pour l’avenir. Seulement voilà, l’OM ne compte pas le brader. Une situation qui ne plaît pas vraiment au président Pablo Longoria qui l’a encore affirmé en conférence de presse ce lundi.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre — SPARAGNA

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre invité Stéphane Sparagna s’est exprimé à ce sujet. Selon l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a raison de ne pas prolonger son contrat pour attendre de partir libre.

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM ! Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon. Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. Il n’a pas été en Equipe de France aussi. Est-ce que ça ne le pénalise pas? Lui, en tant que footballeur, non ! Mais l’OM en tant que valeur marchande, oui. C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrières lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. Ou alors l’OM le lâche à 12/15M€. Il vaut mieux prendre ça que rien la saison prochaine ! » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

