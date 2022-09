Mercato OM : Stéphane Guy dévalue les deux meilleurs recrues du début de saison…

L’Olympique de Marseille n’a pas pu s’imposer face à Rennes (1-1) ce dimanche au Stade Vélodrome lors de la huitième journée de Ligue 1. Le journaliste Stéphane Guy est revenu sur la prestation des marseillais dans l’émission l’After Foot.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Stéphane a évoqué le match nul de l’OM contre Rennes ce dimanche lors de la huitième journée de Ligue 1. Il pointe du doigt deux joueurs recrutés par le club Longoria cet été.

A lire aussi : OM : Tudor espère que ses internationaux ne joueront pas trop pendant la trêve…

On touche les limites d’Alexis Sanchez — Stéphane Guy

« On touche les limites d’Alexis Sanchez. Il ne jouait pas, ou peu, il y avait des raisons. Il va nous faire des coups d’éclats qui vont nous faire dire ceci ou cela mais globalement ce n’est pas l’attaquant que les supporters imaginaient à l’OM. C’est comme Tavares, on a vu ces dernières semaines les limites de ce joueur. On a vu aussi ses qualités, il en a, mais si Arsenal le prête c’est qu’il ne sont pas fous. (…) Ce qui est apparent, c’est qu’on a un OM Ligue 1 qui est au niveau, et puis il y a la Ligue des champions qui est un autre révélateur. C’est dur de se remettre en cause en championnat quand tu vis des matchs de C1 comme ils ont encore vécu cette semaine. Une fois qu’ils seront libérés de cette Ligue des Champions, et ce sera rapidement maintenant, ils vont trouver leur rythme de croisière en Ligue 1. » Stephane Guy – RMC Sport (18/09/2022)

A lire aussi : OM – RENNES (1-1) : Les supporters à chaud ! Message à Harit ! BALERDI toujours visé…