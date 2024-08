Mercato OM : Sternal a des garantis avec De Zerbi !

Après avoir prolongé jusqu’en 2027, Enzo Sternal a gratté pas mal de temps de jeu pendant cette préparation. De quoi montrer son talent et s’intégrer peu à peu dans la rotation de De Zerbi.

Annoncé le 7 août, Enzo Sternal a prolongé son contrat jusqu’en 2027 et a pu gratter du temps de jeu pendant les matchs de préparation. De quoi taper dans l’œil de son coach, Roberto De Zerbi, et de s’intégrer dans le turnover. Selon La Provence, le coach italien voit en Enzo Sternal une solution crédible dans la rotation cette saison, l’ailier de poche a obtenu les garantis sportives qu’il désirait.

Vainqueur de la Gambardella la saison dernière, l’espoir français a même pu marquer ses coéquipiers, surtout Lilian Brassier : « Je ne vais pas vous cacher, j’aime bien le petit Enzo, c’est un bon joueur. Son avenir avec le groupe pro ? Je ne vais pas m’avancer sur son futur, c’est à lui de prouver et d’apprendre », a déclaré l’ancien défenseur du Stade Brestois.

Le mercato ne finit pas de bouger concernant l’attaque marseillaise. Après les pistes Wahi et Moukoko toujours en suspens, c’est Jonathan Rowe que l’OM viserait. L’état-major phocéen aurait même doubler Leeds sur le dossier de l’ailier anglais. Selon The Sun, les Marseillais sont sur le point de conclure un deal à 9 millions d’euros pour l’attaquant en provenance de Norwich. Auteur d’une saison à 13 buts et 4 passes décisives, le contrat de l’international espoir expire en juin 2025, un avantage dans le deal pour les olympiens.

🗞 The Sun (9/8, pg 51) claiming Leeds are now set to miss out on Jonathan Rowe to Marseille.

⚪️ The French club are said to be closing in on an £8m deal for the Norwich ace, after Leeds opened talks with the winger valued at £7m..

🤔 Thoughts?#LUFC pic.twitter.com/0uo5I29LU9

