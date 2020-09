Mercato OM – Bouhafsi « Strootman, ça fait cher l’ambianceur, mais… »

Présent lors du dernier podcast After Marseille, Mohamed Bouhafsi s’est exprimé sur le cas Kevin Strootman. Même s’il est poussé vers la sortie, et qu’un rôle sur le banc l’attend s’il reste, le Hollandais garde un bon état d’esprit.

Doté d’un des plus gros salaires de l’effectif, Kevin Strootman est poussé vers la sortie par les dirigeants qui souhaitent faire des économies. Niveau sportif, il a également été dépassé par Valentin Rongier, qui joue les matchs les plus importants. Mais malgré ça, le Néerlandais garde le moral, et un bon état d’esprit. Selon Mohamed Bouhafsi, Strootman est apprécié de tous dans le vestiaire olympien :

Strootman n’est pas une vipère dans le vestiaire

« La tendance est à ce qu’il soit sur le banc quand tout le monde sera là. Strootman est un très bon joueur de vestiaire. Oui, il coûte très cher, et si l’OM peut s’en séparer, l’OM s’en séparera. Mais le problème est qu’il a un trop gros salaire (…) On nous dit que c’est un gars exceptionnel dans le vestiaire. Alors ça ne fait pas tout, et on est d’accord qu’il n’ira pas dribbler tout le monde, et il ne va pas être un relais parfait sur le terrain. Ça fait cher « l’ambianceur », mais il est très apprécié dans le vestiaire et c’est un relais d’André Villas-Boas, et il a un comportement exemplaire. Et personnellement, je préfère ce genre de profil, que tu ne peux pas faire partir, mais qui reste positif. Que d’autres qui touchent peut être un peu moins, mais qui deviennent des vipères dans le vestiaire dès qu’ils ne jouent pas. »

Mohamed Bouhafsi – Source : After Foot Marseille – 09/09/2020