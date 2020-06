Mercato OM : « Sur ces quatre ans, Payet a justifié son prix ! »

Ce jeudi, pas de Débat Foot Marseille classique mais une petite émission avec Mourad Aerts qui nous a proposé son classement des meilleures (et pires) recrues de l’ère McCourt. Selon lui, le meilleur rapport qualité / prix est Dimitri Payet, pour les émotions qu’il a procuré aux supporters !

Ce jeudi, Mourad Aerts était en live sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur notre page Facebook. Le journaliste a classé les recrues de l’ère McCourt en précisant la note de son prix et la note de ses performances… Et le joueur qui obtient la moyenne la plus haute est Dimitri Payet !

Dimitri Payet nous a quand même fait vivre des choses

« Payet est revenu. C’est un mec instable. Pour avoir ce niveau de talent, à cet âge-là, ça couterait trop cher. Si on veut avoir un mec de ce talent on est obligé d’avoir quelqu’un d’instable. Au final quand on fait le bilan des recrues de McCourt, on se dit : bah oui, Dimitri Payet nous a quand même fait vivre des choses. Il coûte cher mais il nous fait vivre quelque chose. Sur ces quatre ans, Payet a justifié son prix. » Mourad Aerts – Source : DFM (04/06/2020)