Mercato OM : « Sur l’aspect financier, Thauvin a tout intérêt à partir libre en 2021 ! »

Et forcément le sujet Florian Thauvin est revenu dans vos interrogations ce lundi. Doit-il prolonger ou devrait-il plutôt partir gratuitement en fin de contrat (2021) ? Voici la réponse de notre journaliste Nicolas Filhol…

le plan de carrière, c’est aussi l’argent

« Thauvin, on ne pourra jamais lui reprocher l’amour du maillot, on sait qu’il aime l’OM, qu’il aime le club. Il n’y a aucun doute là dessus, par contre un joueur a un plan de carrière. Et le plan de carrière, c’est aussi l’argent. Il a un bon contrat à Marseille mais en étant champion du monde, il ambitionne aussi de décrocher un contrat supérieur. Donc s’il ne peut pas le faire à l’OM, il va avoir envie de le faire à l’étranger et peut-être que lui se dit « ça vaut le coup de faire une dernière belle saison avec l’OM en étant en Ligue des Champions et si je pars libre, non seulement je peux négocier un gros contrat mais en plus je peux prendre une belle prime à la signature. » Donc sur l’aspect financier, Thauvin a tout intérêt à partir libre en 2021 ! »

Nicolas Filhol – Source : FC Marseille