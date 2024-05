Mercato OM: Tension entre Conceição et Villas Boas… dossier bloqué ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sergio Conceição est désormais la priorité de l’Olympique de Marseille. Le technicien portugais doit trouvé un accord avec André Villas-Boas concernant les 4 ans de son contrat, les discussions se sont compliquées quand le coach portugais a appris la possibilité de voir un de ses adjoints prendre le poste.

En effet, selon Record , Vítor Bruno pourrait devenir le prochain entraîneur du FC Porto. L’ancien bras droit de Sérgio Conceição est une cible importante sur la liste des noms envisagés par André Villas-Boas. Après 13 saisons comme adjoint de Sérgio Conceição, l’entraîneur de 41 ans est en fin de contrat avec Porto et il était annoncé à l’étranger. Record précise que ce choix n’a pas du tout plus à Sérgio Conceição a quitté la table des négociation avec son nouveau président André Villas Boas quand il a appris que son ancien adjoint Vítor Bruno pourrait lui succéder. Se sent trahi et refuse de mettre fin à son contrat…

Conceição vexé d’apprendre que son ancien adjoint pourrait reprendre son poste

Treinador-adjunto em destaque na lista do novo presidente https://t.co/79j296bnuR — Record (@Record_Portugal) May 30, 2024

Selon L’Équipe, Sergio Conceição « garde un œil attentif sur les bancs disponibles en Italie, mais la proposition de l’OM lui plaît. Elle est très intéressante financièrement et les zones d’ombre sont plutôt sportives, puisque le mercato devra être performant pour renforcer un effectif qui a déçu. »

Le Portugais a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant que Jorge Nuno Pinto da Costa perde les élections face à André Villas-Boas. Le quotidien sportif précise qu’il a dans son contrat « une clause lui permet maintenant de partir libre. Il ne veut pas d’indemnités de son club de cœur mais des détails doivent encore être réglés car la rupture n’est pas anodine. »

Sergio Conceição a une clause qui lui permet de partir libre de Porto, ne veut pas d’indemnités mais des détails doivent encore être réglés. La proposition des dirigeants lui plaît, elle est intéressante financièrement, et les zones d’ombre sont plutôt au niveau du mercato.… pic.twitter.com/01r06rxoX0 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 29, 2024

Réunion lundi prochain entre Villas Boas et Conceição

🔹Une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição 🇵🇹 pour trancher sur l’avenir de l’entraîneur. (@ojogo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tlVqa1S2kd — MercatOM (@Mercat_OM) May 30, 2024

D’après le média portugais O Jogo, une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição pour décider de son avenir. Un entretien décisif pour la direction olympienne dans la quête du nouvel entraîneur.

