OM : Di Meco a une analyse bien particulière sur l’explosion de joie de Longoria !

Après le troisième but de Milik face à Angers ce dimanche, Pablo Longoria a explosé de joie dans les tribunes. Eric Di Meco a une analyse bien particulière de cette démonstration de bonheur !

Ce dimanche lors de la rencontre face à Angers, les supporters marseillais ont souffert jusqu’au bout avec un penalty libérateur de Milik pour offrir les 3 points ! Une victoire précieuse puisque Lens a trébuché face à Bordeaux au même moment, ce qui laisse les Marseillais à la 5e place avec 3 points d’avance.

A la fin du match, les caméras de C8 ont capturé la joie intense de Pablo Longoria qui a sauté dans les tribunes. Si pour certains, cela n’était que du cinéma pour se mettre les supporters dans la poche, Eric Di Meco pense que cela était sincère et cachait autre chose.

Pablo Longoria il me fume à chaque fois😭😭(📽️ @Ubakeu ) #OMSCO #TeamOM pic.twitter.com/qVIATZwUfi

« Ce qui me rassure, c’est ce qu’on a vu au moment de la victoire. Souvent, les clubs jouent l’Europa League en se disant qu’ils vont gagner quatre sous, mais ils ne la jouent pas. Ils se demandent si c’est une bonne nouvelle de la jouer. Mais quand tu vois la mentalité de (Pablo) Longoria, c’est impressionnant. Dans son projet, pour faire un recrutement malin, jouer l’Europa League et avoir une petite enveloppe supplémentaire, j’ai l’impression qu’il était surtout content pour ça. » Eric Di Meco – Source : RMC (17/05/21)

🎙💬 « Ce qui me rassure, c’est ce que j’ai vu hier soir au moment de la victoire à la fin du match »

🔵⚪ Eric Di Meco revient sur la belle opération de l’OM contre Angers et la joie explosive de Pablo Longoria dans la tribune #rmclive pic.twitter.com/asloS6I36t

