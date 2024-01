Mercato OM : Thauvin continue ses appels de phare !

« Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant… À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en L1. Mais pour l’instant, je suis sous contrat avec l’Udinese (jusqu’en 2025), ils m’ont fait confiance après mon aventure mexicaine donc je suis content d’être ici et il y a une mission maintien à accomplir, explique Thauvin à L’Equipe.Cet hiver? Je l’étudierai. Pour être honnête, je ne suis pas dans cette optique-là, malgré quelques touches, et un départ est plus probable l’été prochain. En tout cas, un retour en France sera la priorité quand je partirai. Mais je ne veux pas rentrer pour rentrer, il faudra une identité et un jeu qui me correspondent.(…) Regretter de quitter l’OM? Non, je ne regrette pas car la vie est faite de choix et il faut les assumer, mais c’est toujours difficile de quitter un grand club comme l’OM, surtout que le président Pablo Longoria avait fait d’énormes efforts pour me garder, mais j’avais vraiment besoin de voir autre chose, après tant d’années au club »