Mercato OM : Un top club européen intéressé par un titulaire de Gattuso ?

Le mercato de l’OM dans le sens des départs peut-il nous réserver des surprises ? Homme fort de la défense à trois de Gennaro Gattuso, Leonardo Balerdi intéressait un cador de Liga, l’Atlético de Madrid !

Ce n’est pas la première fois qu’un grand club européen s’intéresse au défenseur argentin ! En effet, en décembre 2023 le journaliste Ekrem Konur nous rapportait que « la Juventus surveille la situation du défenseur belge de Rennes, 23 ans, Arthur Theate, et du défenseur argentin de Marseille, Leonardo Balerdi, 24 ans. »

🌟 « El Atleti está interesado en Leo Balerdi, del Olympique de Marsella ». ✍️ « Ha pedido informes para conocerle mejor ». Información de @marcosbenito9 en #ChiringuitoAtleti. pic.twitter.com/lb3zdgUQum — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2024

Balerdi, heureux à Marseille

En conférence de presse fin novembre, Balerdi s’est confié sur sa relation avec l’OM et son public : « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’ils m’appréciaient. Je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »

Avec Mbemba à la CAN et donc Meité titulaire, l’OM n’a plus aucune profondeur de banc au poste de défenseur central ce qui pourrait compliquer un départ de l’argentin cet hiver.