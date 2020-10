Mercato OM : Thauvin dans une liste incroyable de joueurs libres en juin prochain !

L’Olympique de Marseille risque de perdre gros avec Florian Thauvin. L’international français sera en effet en fin de contrat en juin prochain et pourra donc dès le mois de janvier s’engager librement avec le club de son choix. Mais l’OM n’est pas le seul club dans cette position. En effet, de nombreux joueurs, et non des moindres, seront également libres à la fin de saison.

Florian Thauvin n’a à ce jour toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Le scénario de le voir quitter le club gratuitement en fin de saison est donc plus que jamais d’actualité. L’international français n’est pas le seul dans cette situation loin de là. Il figure ainsi dans une liste assez impressionnante de grands joueurs européens qui seront également en fin de contrat en Juin prochain.

Dans cette liste on trouve ainsi : Messi, Pogba, Agüero, Cavani, Giroud, Di Maria, Ramos, David Luiz, Modric…

Ci-dessous, retrouvez une liste non-exhaustive des joueurs en fin de contrat en 2021

