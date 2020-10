Mercato OM : Thauvin, priorité de ce top club espagnol ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Une situation contractuelle avec l’OM qui commence à aiguiser l’intérêt de plusieurs clubs étrangers…

En Italie on annonce même un accord verbal entre l’ailier marseillais et le Milan AC. Cependant, d’autres clubs sont aussi sur les rangs dont le FC Séville. Monchi est toujours très attentif au marché français, et il aurait dans son viseur Florian Thauvin…

Thauvin priorité de Monchi ?

Selon Estadio Deportivo, Le FC Seville aurait déjà défini ses priorités pour la saison prochaine. Monchi aurait en particulier ciblé deux joueurs offensives. Le premier serait Florian Thauvin que le directeur sportif aurait déjà tenté de recruter lors de deux périodes de transfert estivales: 2018 et 2019. L’autre cible serait l’attaquant polonais Milik, viendrait ensuite l’attaquant norvégien Joshua King (Bournemouth) ou encore le milieu brésilien Otavio (Porto). Florian Thauvin n’a pas exclu la possibilité de signer une prolongation avec l’OM, même si les négociations initiées par Pablo Logoria semblent compliquées. Le joueur pourra discuter à le club de son choix dès janvier prochain…