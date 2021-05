Mercato OM : Thauvin refuse une très généreuse offre de Longoria !

Florian Thauvin sera libre de tout contrat en juin prochain. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est annoncé de plus en plus proche du Mexique et des Tigres de Gignac. Il aurait donné son accord et devrait pourrait annoncer sa décision dans les prochaines heures…

A moins d’un retournement de situation, Florian Thauvin devrait quitter l’Olympique de Marseille au terme du championnat. End in de contrat avec l’OM, il devrait s’envoler vers le Mexique. Cela fait plusieurs jours maintenant que l’avenir de Florian Thauvin est lié aux Tigres de Monterrey où évolue André-Pierre Gignac. Plusieurs médias affirment en effet que l’international français aurait même trouvé un accord avec le club mexicain. Comme nous l’indiquait Mathieu Grégoire (journaliste de l’Equipe) dans notre émission Débat Foot Marseille hier soir, il pourrait percevoir pas moins de 25 millions d’euros nets sur un contrat de 5 ans.

l’OM avait fait une belle offre

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin on apprend que Florian Thauvin pourrait prendre et annoncer sa décision finale dans les prochaines heures, avant le match contre Saint Etienne dimanche (13h). On apprend également que le président olympien Pablo Longoria lui avait proposé en avril une généreuse prolongation de contrat de 5 saisons, assortie d’une augmentation de salaire (422 000 euros mensuels bruts actuellement)

A LIRE AUSSI : Mercato : Germain va quitter l’OM et donne un indice sur son futur club !

« Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille

A lire aussi : Mercato : Thauvin file aux Tigres, Amavi prolonge. Vente OM et les droits TV !

Toutes ces informations viennent donc contrarier les plans de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui espéraient convaincre Thauvin de rester. En conférence de presse il y a près d’une semaine, le président de l’Olympique de Marseille affirmait que les négociations avançaient et qu’il était optimiste.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)