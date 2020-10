Mercato OM : Thauvin, une obsession pour ce club qui le veut en janvier ou libre en juin ?

Outre le recrutement d’un joker au poste de latéral droit, Pablo Longoria doit s’activer sur les prolongations de plusieurs éléments. Notamment Jordan Amavi mais aussi Florian Thauvin. L’ailier serait courtisé avec insistance par le Milan AC…

En effet, selon Calciomercato Frédéric Massara et Paolo Maldini ont eu un contact avec les agents de Florian Thauvin au cours de la dernière semaine. Le but étant d’avancer dans la négociation.

Thauvin priorité du Milan ?

Selon le média italien, le champion du monde 2018 est « une véritable obsession » de Frédéric Massara, le directeur du football du Milan. Ce dernier avait déjà tenté de le recruter à Rome ces dernières années. Thauvin ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021, même si Longoria a commencé à évoquer une prolongation avec le joueur. Le Milan aimerait trouver un accord l’agent de Thauvin afin de le récupérer libre en juin prochain ou dès le mercato de janvier contre une maigre indemnité…

La semaine dernière en conférence de presse Florian Thauvin n’avait écarté aucunes possibilités…

J’ÉCOUTERAI TOUJOURS CE QU’ON ME PROPOSERA — Thauvin

« Aujourd’hui je suis là, mais demain, si ca se trouve le club reçoit une offre et me dit il faut partir. Mais dans ma tête je suis là, je ne me pose pas de questions. J’écouterai toujours ce qu’on me proposera, même si j’ai cinq années de contrat »

Florian Thauvin – Source : Conférence de presse (02/10/2020)