Mercato OM: Toujours pas d’offre transmise pour Thiago Almada !

Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille depuis de très longues semaines, Thiago Almada serait parvenu à un accord contractuel avec le club. Cependant, du côté de Vélez, aucune offre n’aurait été reçue de la part des dirigeants olympiens.

C’est l’un des dossiers qui a fait le plus de bruit dans ce mercato estival marseillais. Thiago Almada, milieu offensif de Vélez en Argentine, est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays. Son profil intéresse beaucoup Jorge Sampaoli et l’état-major olympien serait entré en contact avec le joueur et son agent allant même jusqu’à trouver un accord contractuel. Si le joueur semble d’accord pour venir, il faudra aussi convaincre son club de le céder, ce qui n’est pas chose faite à l’heure actuelle.

Aucune offre n’arrive pour Thiago almada — Sergio Rapisarda

Interviewé par la chaîne de télévision sudaméricaine TNT Sports Argentina, Sergio Rapisarda, président de Vélez, a révélé que l’Olympique de Marseille n’avait fait aucune offre concernant le jeune joueur argentin, qui côtoie Leonardo Balerdi en sélection jeune. Si l’OM veut boucler le dossier, il faudra faire vite pour ne pas se faire chiper celui qui est considéré comme un véritable joyau en Argentine.