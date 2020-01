Mercato OM : Tout autre son de cloche concernant la rumeur Payet !

Ce matin le journal l’Equipe affirme que West Ham serait intéressé par un retour de Dimitri Payet. Une rumeur clairement démentie par le média anglais Sky Sports !

Le journal L’Equipe affirme ce matin que West Ham est intéressé par une nouvelle signature du joueur de 32 ans, mais selon Sky Sports News il n’y a eu aucun contact entre les clubs. De plus, le club anglais serait toujours mécontent de la façon dont Payet avait déclenché la grève il y a trois ans pour forcer son transfert vers l’OM.

West Ham have not registered an interest in re-signing Dimitri Payet, despite reports in France. ❌✍ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2020





Dimitri Payet était aussi revenu en France pour des raisons personnelles, il est un élément moteur du groupe qui vise une qualification en Ligue des Champions. Autant d’arguments qui plaide pour une fin de saison avec le meneur de jeu à l’OM. Ce dernier avait affiché son ambition en décembre denier en conférence de presse.

on est seulement à la moitié, il faudra continuer — Payet

« Sur le plan personnel, c’est vrai que malgré mes quatre matchs de suspension, je suis plutôt satisfait de ma première partie de saison. Mais ça reste seulement une première partie de saison. Collectivement, il va falloir attaquer fort en janvier et en février pour continuer sur cette lancée. Au départ, on n’était pas parmi les favoris pour cette deuxième place, mais sur le terrain, on a montré qu’on est à notre place. Je le redis, on est seulement à la moitié, il faudra continuer ». Dimitr Payet Décembre 2019