Mercato OM : Tout est bouclé avec United pour Greenwood (les détails) !

Après les premières informations sur le montant du transfert de l’ailier anglais, Mason Greenwood le deal serait acté selon le sérieux média anglais The Athletic.

En effet, le journaliste David Ornstein est clair : « Marseille a trouvé un accord avec Manchester United pour signer Mason Greenwood , bien que le transfert proposé reste soumis à l’approbation de l’attaquant. L’accord verrait l’équipe de Ligue 1 payer à ses homologues de Premier League 31,6 millions d’euros, dont 27,6 millions d’euros fixes et 4 millions d’euros en suppléments, plus une part importante sur une vente future. »

Entre 28 et 32M€ plus 0à 50% sur la vente de Greenwood ?

En effet, selon Fabrizio Romano, « la proposition officielle de l’Olympique de Marseille pour Mason Greenwood révélée lundi est de 30M€ plus une grosse clause de vente. Pourcentage de vente future considéré comme crucial par Manchester Unitd, il peut être d’environ 40/50 % avec la dernière série de négociations en cours. »

Une offre de 30M€ faite par l’OM ?

RMC Sport indiquait ce lundi soir que l’offre de l’Olympique de Marseille pour Greenwood avoisinerait les 25 millions d’euros + des bonus. Cette information se confirme en Angleterre avec le Daily Mail via le journaliste Chris Wheeler. Les Olympiens auraient posé 27M de livres soit près de 31M€.

Greenwood, un passif dur à mettre de côté ?

Après une première offre faites à Manchester United, dépassant celle de la Lazio, la direction marseillaise espère boucler ce transfert le plus tôt possible. Malgré un grand mouvement de contestation chez les supporters avec le #GreenwoodNotWelcome, l’OM ne semble pas vouloir enterrer le joueur en raison de son passé. Suite à des accusations de violences conjugales et de viol sur sa partenaire actuelle, le joueur avait été blanchi par la justice anglaise, après le « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ».

Un talent rare ?

Le board semble, de son côté, plus mesuré sur l’affaire. Selon la Provence, les dirigeants marseillais préfèrent se ranger derrière la justice anglaise et se concentrer sur les qualités de footballeur. En interne, tout le monde semble d’accord sur le gros coup sportif que le club pourrait réaliser et sur le talent indéniable de l’anglais. À 22 ans, l’attaquant a encore un très bel avenir sportif devant lui, et le fait que sa cote ait beaucoup chuté pourrait permettre à l’OM de réaliser ce coup.