Mercato : Trois clubs espagnols prêt à doubler l’OM pour Guendouzi ?

Dernièrement, le journal L’Équipe indiquait que l’Olympique de Marseille avait déjà trouvé un accord avec le Français Mattéo Guendouzi. Cependant, le club marseillais serait en concurrence avec trois autres écuries espagnoles…

Propriété d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a réalisé une saison complète du côté de l’Hertha Berlin en Allemagne. Auteur de 24 matches, il a délivré trois passes décisives et inscrit deux réalisations. Alors que La Provence, indiquait que Arsenal et l’Olympique de Marseille négocieraient autour d’une cession complète du joueur, avec un montant qui pourrait s’élever entre 12 et 15 millions d’euros, d’autres clubs seraient sur le dossier. En effet, selon les informations de Fichajes, trois écuries de Liga aimeraient attirer l’ancien milieu de terrain du FC Lorient.

Villareal sur le coup, Valence aussi

Le récent vainqueur de l’Europa League, Villarreal, serait très intéressé par Mattéo Guendouzi. Le coach du sous-marin jaune, Unai Emery aime particulièrement, son ancien joueur, qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage à Arsenal. Valence, qui a réalisé une saison décevante en championnat, avec une 13e place à la clé, serait aussi intéressé par la cible de Pablo Longoria, afin de renforcer son milieu de terrain. Enfin, le Betis Séville, qualifié pour la prochaine campagne de Ligue Europa, suite à leur 6e position en Liga, serait enclin à recruter le natif de la région parisienne. Pour rappel, il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec les Gunners, ce dernier arrive à échéance en 2022…