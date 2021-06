Mercato OM : Trois minots quittent officiellement le club !

Après les départs d’Hugo Blondel et de Thiago Coqu du côté de Lecce, Alexandre Phliponeau quitte lui aussi l’OM. Face à une rude concurrence dans l’effectif professionnel, les jeunes joueurs formés au club veulent tenter un nouveau challenge pour lancer leur carrière.

Les jeunes joueurs de la génération 2003, Hugo Blondel et Thiago Coqu n’ont pas prolongé leur contrat stagiaire avec l’OM. Tous les deux coéquipiers avec l’équipe réserve en National 2, ils s’engagent officiellement du côté de Lecce. Le défenseur et l’attaquant quittent leur club formateur et signent leur premier contrat professionnel avec le club italien. Les deux jeunes joueurs n’évolueront pas tout de suite avec l’équipe première. Le club italien a communiqué que les deux anciens olympiens évolueront dans un premier temps avec l’équipe réserve en Primavera 1. L’occasion pour eux de se frotter aux jeunes équipes des cadors italiens.

Après les départs d’Isaac Lihadji du côté de Lille et celui de Niels Nkounkou du côté d’Everton, l’OM perd à nouveau des éléments de son centre de formation. En revanche, le club phocéen devrait toucher des indemnités de transfert et d’autres sommes en cas de futures reventes des deux jeunes joueurs. Reste à savoir les raisons de leur départ sachant qu’ils ne faisaient pas partie des 22 joueurs du centre de formation non conservés par le club.

•Heureux et fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel en faveur de @OfficialUSLecce ❤️💛 • Felice e orgoglioso di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista a favore di @OfficialUSLecce ❤️💛 #avantilecce🏟🇮🇹 pic.twitter.com/isylao5Anc — Blondel Hugo (@hugoblondel03) June 23, 2021

ALEXANDRE PHLIPONEAU REJOINT SÈTE

Pur produit du centre de formation olympien, Alexandre Phliponeau file du côté de Sète. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille en 2019, il n’a jamais eu l’opportunité d’entrer en jeu sur le terrain avec l’équipe première. Il comptabilise seulement deux petites apparitions dans le groupe olympien. Une face à l’Eintracht Francfort en Europa League et une autre face à Rennes en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019. Au club depuis ses 10 ans, Alexandre Phliponeau a donc pris la décision de quitter l’OM pour gagner du temps de jeu et lancer sa carrière.

Après avoir été en contact avec Bastia, il rejoint finalement le FC Sète 34. Après avoir fait ses preuves avec la réserve olympienne en National 2 dont il était le capitaine, le milieu de terrain de 21 ans va avoir l’opportunité de s’aguerrir chez le pensionnaire de National. Onzième lors du dernier exercice, le club sétois enregistre un renfort prometteur dans l’entrejeu. À en croire les informations de Le Singulier, son prêt a été facilité par son agent, Jean-Pierre Bernès. Alexandre Phliponeau aurait même fait un effort de 80.000 euros pour convaincre les dirigeants de le laisser partir en prêt. Son salaire sera pris en charge par l’OM.

https://twitter.com/treize013/status/1408122798178979850?s=20